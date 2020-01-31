“Siz yoksanız bir kişi eksiğiz”

Pazar günü Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynanacak kritik maç öncesi Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı futbolcularından Nafican Yardımcı ve Batuhan Demirel taraftara mesaj gönderdi. Her iki futbolcu da taraftar olmadığı zaman takımın 1 kişi eksik mücadele ettiğini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü’nde Sancaktepe maçının hazırlıkları dün yapılan çift kale ile devam etti. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda gerçekleşen çift kale maç sonrası Çorum FK’nın başarılı futbolcularından Nafican Yardımcı ve Batuhan Demirel Sancaktepe maçı hakkında açıklamalarda bulundular.

Gümüşhanespor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetten ötürü mutlu olduklarını ifade eden genç futbolcu Nafican Yardımcı, “Gümüşhane maçından 4-1’lik galibiyetle ayrıldık. İnşallah bu hafta da Sancaktepe’yi yenip galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Biz takım olarak galibiyete odaklandık. Takımdaki ağabeylerimizin hırslı ve istekli oluşu biz genç futbolcuları motive etmeye yetiyor. Taraftarımıza bu maçta çok iş düşüyor. Onlar yoksa biz bir kişi eksik oluyoruz. İnşallah taraftarımızın desteği ile bu kritik maçtan alnımızın akıyla ayrılıp hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Çorum futbolunun yetiştirdiği bir diğer genç futbolcu Batuhan Demirel ise, “üç haftalık kötü gidişimiz vardı. Gümüşhane maçı ile birlikte bunu sonlandırdık. İkinci yarının ilk seyircili maçında Sancaktepe ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçtan iyi bir sonuç alıp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bizim her şeyimiz. Taraftarımız olmazsa maçta takım olarak eksik hissediyoruz kendimizi. İnşallah onların desteğini arkamıza alıp bu kritik süreçten başarıyla çıkacağız” dedi.

(Rıfat KARA)