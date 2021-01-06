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Sinan Kurumuş Sarıyer’e dördüncü golünü attı

Sarıyer deplasmanında Çorum FK’nın beraberlik golünü atan Sinan Kurumuş, profesyonel futbolculuk kariyerinde İstanbul temsilcisine dördüncü kez gol attı.

Spor 06.01.2021, 22:51
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Sinan Kurumuş Sarıyer’e dördüncü golünü attı

Sarıyer’e daha önce 2017-18 sezonunda Hatayspor formasıyla 2 gol, geçen sezon da Manisa FK formasıyla 1 gol atmıştı.

Dün de Çorum FK formasıyla Sarıyer’e kariyerindeki dördüncü golünü atan Sinan Kurumuş, ligdeki gol sayısını 14’eyükseltip gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

(Spor Servisi)

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