Sinan Kurumuş atıyor Çorum FK kazanıyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 22.hafta maçında konuk olduğu Afjet Afyonspor’u 69.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı golle 1-0 yenerek puanını 29’a yükseltti ve umutlarını tazeledi.

21 MAÇ 19 GOL

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen Sinan Kurumuş, Afyonspor’a attığı golle ligdeki gol sayısını 18’e yükseltip Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’taki gol krallığı yarışında zirvedeki yerini açık ara korudu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da Eyüpspor’a 1 golü bulunan Sinan Kurumuş, Çorum FK formasıyla 21 resmi maça çıkarken, rakip fileleri toplamda 19 kez havalandırdı.

TEK BAŞINA 5 PUAN

Sinan Kurumuş, Çorum FK formasıyla ligde 12 farklı maçta 18 gol attı. Kırmızı-siyahlılar, sadece Sinan’ın gol attığı maçlarda sezonun ilk yarısında Afjet Afyonspor’la ve Sarıyer’le 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda ise Afjet Afyonspor’u 1-0 yenerek 5 puan topladı.

SİNAN’IN GOL ATTIĞI MAÇLARDA TEK YENİLGİ

Sinan Kurumuş, 12 maçta Çorum FK adına gol atarken, kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldılar.

Çorum FK, Sinan Kurumuş’un gol attığı maçlarda İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Şanlıurfaspor, Hacettepespor, Gümüşhanespor, Sancaktepe, Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor maçlarını kazanırken, Uşakspor, Afjet Afyonspor (ilk yarıdaki maç) ve Sarıyer’le berabere kaldı.

AFYON’A İKİ MAÇTA DA GOL ATTI

Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günü Afjet Afyonspor’u 1-0 yenerek play-off umutlarını güçlendirdiği maçın tek golünü kaydeden Sinan Kurumuş, Afyon ekibine ikinci maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Çorum Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Çorum’da oynadığı maçta Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalırken, beraberlik golünü 67.dakikada Sinan Kurumuş kaydetmişti. İki takım önceki gün Afyon’da karşı karşıya gelirken, Çorum FK sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 69.dakikada Sinan Kurumuş attı. Deneyimli golcü, ilk maçta olduğu gibi, ikinci maçta da golü kafayla attı. Afyonspor, Sinan Kurumuş’un bu sezon iki maçta da gol attığı tek takım oldu.

238 MAÇ, 92 GOL

1994 İnegöl doğumlu olan Sinan Kurumuş, 2012’de Ankaragücü’nde profesyonelliğe adım atarken, Başkent ekibinden sonra Beşiktaş, Boluspor, Kahramanmaraşspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Bayrampaşa, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor, Manisa FK’da oynadıktan sonra sezon başında Çorum FK’ya transfer oldu.

Deneyimli golcü, profesyonel futbolculuk kariyerinde, Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 gol, 1.Lig’de 31 karşılaşmada 3 gol, 2.Lig’de de 177 müsabakada 79 gol kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 18 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Sinan Kurumuş’un Çorum FK ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Spor Servisi)