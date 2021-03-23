Şimşekler Maraş’a odaklandı

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya, Nafican Yardımcı, Salih Zafer Kurşunlu ve Mehmet Sedef’in yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan kaptan Umut Kaya ile Ömer Bozan katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde gruplar halinde ayak tenisi oynayan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da kritik maçın hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Spor Servisi)

