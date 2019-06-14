Şimşek kardeşlerden bir gümüş, bir bronz

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 12-13 Haziran tarihleri arasında Isparta’da yapıldı. Isparta Işık Kent Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü minikler kategorisinde 4, mini minikler kategorisinde ise 8 sporcu ile mücadele etti. Mini minikler kategorisinde dereceye girmeyi başaramayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, minikler kategorisinde ise Asude Tuba Şimşek Türkiye ikincisi olurken, ikiz kardeşi Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün diğer sporcularından M.Akif Aktaş Türkiye altıncısı, Abdurrahman Gürbüz ise Türkiye onikincisi oldu.

(Rıfat KARA)