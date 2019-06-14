Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

Şimşek kardeşlerden bir gümüş, bir bronz

Isparta’da düzenlenen Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporculardan Asude Tuba Şimşek Türkiye ikincisi, kardeşi Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Şimşek kardeşlerden bir gümüş, bir bronz

Isparta’da düzenlenen Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporculardan Asude Tuba Şimşek Türkiye ikincisi, kardeşi Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

14 Haziran 2019 Cuma 22:52
Şimşek kardeşlerden bir gümüş, bir bronz

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 12-13 Haziran tarihleri arasında Isparta’da yapıldı. Isparta Işık Kent Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü minikler kategorisinde 4, mini minikler kategorisinde ise 8 sporcu ile mücadele etti. Mini minikler kategorisinde dereceye girmeyi başaramayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, minikler kategorisinde ise Asude Tuba Şimşek Türkiye ikincisi olurken, ikiz kardeşi Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün diğer sporcularından M.Akif Aktaş Türkiye altıncısı, Abdurrahman Gürbüz ise Türkiye onikincisi oldu.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Demir’den bir madalya daha
Demir’den bir madalya daha
Enes Kavlu da Türkiye Şampiyonu
Enes Kavlu da Türkiye Şampiyonu
Okullararası Gençler Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı
Okullararası Gençler Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı
Yiğit, Türkiye Şampiyonu
Yiğit, Türkiye Şampiyonu
Ahmet Selbest artık Belediye’de
Ahmet Selbest artık Belediye’de
İsmet Ata Demir Türkiye Şampiyonu
İsmet Ata Demir Türkiye Şampiyonu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim