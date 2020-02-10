“Şimdi daha çok kenetlenmemiz lazım”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Sancaktepe maçından sonra yaptığı açıklamaların takımı Pendikspor maçına motive etme amaçlı olduğuna dikkat çekerken, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Başkan fatih Özcan’ın, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması kısmen şöyle:

ÇOK SERT BİR ÜSLUP KULLANDIM

“Bilindiği üzere, 21.haftada kendi sahamızda 2-0 sonuçlanan Sancaktepe FK maçının ardından düzenlemiş olduğum basın toplantısında, çok sert bir üslupla gerek teknik ekibe, gerekse futbolcularımıza bir takım açıklamalarda bulunmuştum. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul deplasmanında oynamış olduğumuz Pendikspor maçından da 3-2 ayrılmamızın ardından tekrar bir açıklama yapma sorumluluğum doğmuştur.

BAŞARIDA OLDUĞU GİBİ BAŞARISIZLIKTA DA EN BÜYÜK PAY BAŞKANINDIR

Sevgili Çorum FK camiası; Büyük camiaların başarılarında her zaman başkanların en büyük pay sahibi olduğu bir gerçektir. Ancak, bir o kadar da başarısızlıkta pay sahibi başkanlardır. Bu nedenle, Sancaktepe FK maçının ardından yapmış olduğum açıklamamda, son 6 maçta alınan 5 mağlubiyetin faturasını teknik ekip ve futbolculara keserek kendimi bu başarısızlığın dışında tuttuğumu fark ettim.

MAKSADIM TAKIMI PENDİK MAÇINA MOTİVE ETMEKTİ

Oysaki başarının en büyük pay sahibi başkanların olduğu gibi, başarısızlığın en büyük pay sahipleri de yine başkanlardır. Dolayısıyla, Sancaktepe FK maçının ardından yapmış olduğum açıklamalarımda sarf etmiş olduğum cümlelerin, Pendikspor maçına takımımızı motive etmek yerine, daha çok strese girmesine ve üzerinde ciddi bir baskı oluşturmasına sebebiyet verdiği açıkça belli olmuştur.

AGRESİF TARZIMDAN UZAKLAŞACAĞIM

Şu an içerisinde bulunduğumuz bu süreçten tekrar istenen ve arzulanan günlere dönmek için agresif yapımdan, agresif sevk ve idare tarzımdan uzaklaşıp, daha yapıcı, daha birleştirici bir yönetim şekli ile bu zor günlerin atlatılacağına, sorunları belirleyip iyi bir çalışma ile bu sorunların üstesinden gelerek kısa zamanda normalleşme sürecine girileceğine, 1 haftada içerisinde oynanacak 3 maçta istenilen sonuçların alınmasının ardından bu olumsuz tablonun tam tersine döneceğine, eski özlenen günlerimize bir an önce kavuşacağımıza inancım tamdır.

PENDİK MAÇINDASKORA KARŞI GÖSTERİLEN REAKSİYON UMUTLARIMI TAZELED

Bu duygu ve düşüncelerle, Pendikspor maçında oynanan oyunu, 3-0 mağlup durumda iken skorun 3-2’ye gelmesi, takım toplu halde skora isyan ederken maçın yıldızının rakip takım kalecisi olacak kadar sergilediği üstün gayreti yok sayamam.

Sancaktepe maçında ne kadar umutlarımı kaybetmişsem de Pendikspor maçında mağlup olmamıza rağmen oynanan oyun ve sahada skora karşı verilen reaksiyon binim takıma olan umudumu bir kez daha tazelemeye yetmiştir.

DAHA BİTEN BİR ŞEY YOK

1 hafta içerisinde 3 maç oynayacağımız ve alınacak birkaç galibiyetle birlikte sezon sonu istenilen hedefe ulaşmak adına henüz her şeyin kendi elimizde olduğu gerçeği ile tüm camiamızdan sükûnet içerisinde takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. 1 haftada oynanacak 3 maçta en iyi sonucu almak adına herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceğine olan inancımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum.

KENETLENME ZAMANI

Günahımla sevabımla, doğrumla, yanlışımla arkamda sımsıkı birleşmenizi ve bana güç vermenizi rica ediyorum. Bu zor günlerin altından kalkacağımı, kalkamamam halinde ise gerekeni yapacağımın sözünü sizlere veriyorum.

Kavga da etsek, kızsak da, bağırıp çağırsak da biz birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Şimdi tekrar kenetlenme zamanı. 1 haftada oynayacağımız 3 maçta en iyi sonucu almak adına herkesi sessiz olmaya davet ediyorum. Olası kötü bir senaryoda en büyük sorumlunun şahsım olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

KAYA VE EKİBİ İLE DEVAM

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Teknik Direktör Bahri Kaya ve ekibi iye yola devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Şüphesiz ki kurumsallaşma adına atmış olduğumuz adımların en önemlisi ve en büyüğü istikrardır. Kurumsallaşmanın sağlam zemin üzerine oturması ve uzun yıllar devam edebilmesinin en önemli ve en büyük adımı olan istikrardan yana tavır aldığımı, teknik direktör Bahri Kaya ve ekibi ile yola devam edeceğimi belirtmek isterim.

Sayın Bahri Kaya ve ekibinin bu zorlu süreci başarı ile atlatacağına olan inancımla birlikte sonuna kadar arkalarında olduğumun da bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“TÜM GÜCÜMLE OĞUZHAN YALÇIN’IN ARKASINDAYIM”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ın görevinin başında olduğunu ve başkan olduğu sürece de arkasında duracağını söyledi.

Oğuzhan Yalçın’ın en zor dönemde ateşten gömleği giydiğinin altını çizen Başkan Özcan’ın, konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Sezon başına tekrar dönecek olursak, aday olmadığım süreçte Genel Koordinatör olarak görev yapan Oğuzhan Yalçın’ın vermiş olduğu mücadeleyi hatırlatarak Sayın Yalçın hakkında vermiş olduğum kararımı da paylaşıyorum.

ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİ

Sezon başında şahsım aday olmamış ve maalesef şehrin duyarsız kalması ve hiçbir şahsın, kurum ya da kuruluşun sahip çıkmaması üzerine Sayın Oğuzhan Yalçın tek başına kalmış ve tüm olumsuzluklara, maddi sıkıntılara rağmen sahaya çıkacak bir takım oluşturmak adına, gecesini gündüzüne katarak kollarını sıvamış, ateşten gömleği üzerine giymiştir. Doğrusu ya da yanlışı ile başında başkan ve yönetim olmadan insanüstü bir gayret göstererek, 1 kuruş ödeme yapmadan bir takım oluşturma oluşturmaya çalışmış ve bu takımı da oluşturmuştur.

Başkanlığa aday olmadığımızı açıklamamızın üzerine takımdan ayrılan futbolcuların yerine hiç vakit kaybetmeden yeni oyuncularla bedelsiz olarak anlaşmış ve Çorum FK kadrosuna dahil etmiştir.

TÜM GÖVDESİNİ TAŞINALINA KOYDU

Takımın bu kadar sahipsiz kaldığı günlerde büyük bir özveri örneği sergilemiş ve takımın kamp yapabilmesi için kamp yapacağı otele kendi adına imzalamış olduğu senedi vererek tabiri caizse elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymuştur. Akabinde, ligin başlamasına saatler kala lisansların çıkartılamayacağı kesinleşmiş ve verilen onca emeğin heba olmaması adına bizzat evime gelerek takımın başına tekrar dönmem ve başkanlığa tekrar aday olmam noktasında tabiri caizse saatlerce beni ikna etmek için dil dökmüştür. Sonrasında işin ciddiyeti iyice gerçek yüzünü göstermeye başlamış ve lisans ücretlerinin bulunamayacağı kesinleşmiştir.

1922 Konyaspor maçına saatler kala ailemin ve sağlığımın rızası olmamasına rağmen tekrar başkanlığı devralıp gereken fedakârlığı göstererek çocukluk aşkımıza Oğuzhan Yalçın ile omuz verme zorunluluğumuz oluşmuştur.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURAN BİR TAKIM KURDU

Paraşütsüz küme düşer, ilk yarı düşme hattının son sırasında olur denen takım ilk dereyi bütçeleri hayal ötesi olan takımların ardından 31 puanla 3.sırada tamamladı ve tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

Akabinde ara transfer dönemi başlamış ve takıma iyi oyuncular alınarak ilk devre elde edilen başarının sürdürülmesi, hatta daha da üzerine koyması adına karar verilmiştir. İşte tam bu noktada iş bütçeye kalmış, bütçe çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiştir.

BİRİ TAM DESTEK SÖZÜ VERİP BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI

Bütçenin oluşturulmasında çalışma içerisinde olan ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, takımı bir üst lige çıkartmak adına tüm çalışmaları yapmamızı, maddiyatı hiç düşünmememiz gerektiğini bizlere ileten değerli bir şahıs (sezon sonunda bu şahsı da açıklayacağım) son anda fikrinden vazgeçmiş ve önce şahsımı, sonrasında tüm Çorum FK ailesini çok zor durumda bırakmıştır.

Başkan olarak şahsım, Genel Koordinatör olarak Oğuzhan Yalçın için uykusuz geceler bu noktadan sonra başlamıştır. Transferin bitmesine saatler kala aldatılmış olmamamızın şoku ile kendi oluşturmuş olduğumuz bütçe ile en iyisini yapmak için ciddi bir transfer dönemi geçirilmiş ve imkanlar dahilinde de teknik ekibin raporu doğrultusunda inandığımız, doğru transferler gerçekleştirilmiştir.

Son anda bizleri yarı yolda bırakarak Çorum FK ailesinin hayalleri ile oynayanlara inat, yılmadan, yıkılmadan bu zorlu süreçte, bu zorlu şartlar altında yönetilmiştir.

Elbette, dün olduğu gibi bugün de transferler eleştirilir, ya da beğenilir. Bu durum, futbolun doğasında vardır. Ancak, şartları ve yaşanan olumsuzlukları da göz önünde bulundurmak gerekir.

OĞUZHAN YALÇIN GÖRVİNİN BAŞINDA

Birkaç satıra sığdırmaya çalıştığım bu açıklamamın ardından, Çorum Futbol Kulübü’nün başarılarla dolu yıllarına hizmet etme gayesinden bir adım uzaklaşmayan, şahsımı bir gün olsun yalnız bırakmayan ve verdiğim her görevin altından layıkıyla kalkan Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ın görevine devam ettiğinin ve tüm gücümle sonuna kadar arkasında olduğumu tüm camiamızın bilmesini isterim. Oğuzhan Yalçın görevinin başındadır ve sonuna kadar başkan olduğum sürece arkasında olacağım.”

(Hüseyin AŞKIN)