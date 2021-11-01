Serkan Yavuz da ceza sınırında
Spor 01.11.2021, 20:25
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Çorum FK’nın Başkent deplasmanında Etimesgut Belediyespor’u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören futbolculardan Serkan Yavuz ceza sınırına dayandı.
Etimesgut maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunan Serkan Yavuz, Başkent deplasmanında 51.dakikada bu sezonki üçüncü sarı kartını gördü. Deneyimli sağ bek, bundan sonraki ilk sarı kartla cezalı duruma düşecek.
Cumartesi günü Bodrumspor’la oynanacak zorlu maç öncesinde, Serkan Yavuz’un yanı sıra Mehmet Gürkan Öztürk ve Abdülhamit Yıldız da ceza sınırında bulunuyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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