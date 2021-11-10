Son Dakika

Seri sonu: 1-1

Üst üste aldığı 4 galibiyetle büyük bir çıkış yapan ve puan cetvelinin üçüncü sırasına kadar yükselen Çorum FK, 12.hafta maçında konuk ettiği Vanspor FK karşısında 1 puanı uzatma süresinin son dakikasında kurtardı. İlk yarısı golsüz biten maçta Vanspor 81’de Fatih Somuncu ile öne geçerken, Çorum FK’nın beraberlik golü 90+6’da Murat Yıldırım’dan geldi.

Spor 10.11.2021, 23:06
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Seri sonu: 1-1

STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın **, Necmi Demir ***, Emrah Uluçay ***
4.HAKEM: Erhan Kaya
ÇORUM FK: H.Hüseyin **, Serkan **, İsmet ** (Dk. 88 Sefa Akın), Berkay Can ** (Dk.62 Emre *), Abdülhamit ***, Hasan ** (Dk.62 Atakan *), Halil İbrahim **, Umut **, Burak **, Murat ***, Kerem * (Dk.62 Mikail *)
YEDEKLER: Erdi, Mehmet Gürkan, Sabrican, Kürşat
VANSPOR FK: Aydın ***, Berat * (Dk.46 İsmet *), Emrah ** (Dk.90+2 Mehmet Şirin), Fatih ***, Selim ** (Dk. 90+2 Mete),  İlyas **, Oktay **, Sedat * (Dk.70 Hamza *), Barış ***, Yakup **, Kubilay ** (Dk. 80 Furkan *)
YEDEKLER: Onur Tekin, Mehmet Servan, Kerem Hakan, Güney, Baran
GOLLER: Dk. 81 Fatih (Vanspor FK), Dk. 90+6 Murat (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Mehmet Gürkan (yedek kulübesinden), H.İbrahim, Murat, (Çorum FK), Fatih, Emrah, İlyas, Hamza, Oktay (Vanspor FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 12.hafta maçında konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kalırken, 1 puanı uzatma süresinin son dakikasında attığı golle kurtardı.
Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, Van temsilcisi orta saha ve savunmasını kalabalık tutarak Çorum FK’ya alan bırakmamaya çalıştı. İlk yarıda iki takım da pozisyon bulamazken, devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha tempolu ve pozisyonluydu. 
81.dakikada Vanspor Fatih Somuncu ile golü bulurken, uzatma dakikaları büyük heyecana ve gerilime sahne oldu. 5 dakikalık uzatma süresi içerisinde konuk takımın yaptığı oyuncu değişiklikleri ve bu sürede yaşanan gerginlik nedeniyle uzatmanın da uzatması oynandı. Çorum FK, 90+6.dakikada Murat Yıldırım’ın golüyle beraberliği sağladı ve sahadan altın değerinde 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla, 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Çorum FK, 25 puanla yine 3.sırada yer alırken, Vanspor puanını 24’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…
DAKİKA 24: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta, sağdan Halil İbrahim ceza sahasına ortaladı, defansın uzaklaştırmak istediği top Kerem’e geldi. Kerem’in penaltı noktasının sağ çaprazından vuruşu yandan auta gitti.
DAKİKA 59: Vanspor atağında, Barış’ın arkaya gönderdiği topu Kubilay sert bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.
DAKİKA 69: Çorum FK atağında, Murat’ın pasında Halil İbrahim penaltı noktasının biraz gerisinden karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Aydın ayağı ile gole izin vermedi.
DAKİKA 78: Çorum FK etkili geldi. Soldan çizgiye inen Burak Çalık’ın yerden altı pasa çıkarttığı topu Mikail tamamladı, kaleciden dönen topu bu kez Umut tamamladı, bu kez de top kalabalık Vanspor savunmasından döndü.
DAKİKA 81: GOL! Vanspor golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Emrah taşıdığı topu yerden altı pasa çıkarttı, arka direkte Fatih tamamladı: 0-1.
DAKİKA 87: Çorum FK kalesi büyük bir tehlike atlattı. Soldan gelişen atakta, Barış’ın pasında Hamza ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda, yerden vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu. 
DAKİKA 90+6: GOL! Çorum FK beraberlik golünü buldu. Serkan, orta alandan ceza sahasına uzun bir top gönderdi, hava topu mücadelesi sırasında Vansporlular faul beklerken oyun devam etti, Mikail önünde bulduğu topu kaleye vurdu, savunmadan dönen topu bu kez Murat Yıldırım tamamladı: 1-1.


(Hüseyin AŞKIN)
 

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