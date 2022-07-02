Sentetik sahalar açılışa hazır

Çorum Belediyesi’nin spora yönelik yatırımları arasında yer alan nizami sentetik sahalarda artık sona gelindi. Biri Park ve Bahçeler Müdürlüğü arkasında, diğeri de İskilip Yolu üzerinde olmak üzere 2 adet nizami sentetik saha, açılış için gün sayıyor.

Tribünleri, kulüp odaları ve soyunma odaları ile birlikte açılışa hazır hale gelen sentetik sahalar Çorum Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.

(Spor Servisi)

