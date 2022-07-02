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Sentetik sahalar açılışa hazır
Çorum Belediyesi tarafından şehrin 2 farklı noktasına yapılan nizami sentetik futbol sahası açılışa hazır hale geldi. İki adet futbol sahası yakın zamanda amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.
Spor 02.07.2022, 01:23
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Çorum Belediyesi’nin spora yönelik yatırımları arasında yer alan nizami sentetik sahalarda artık sona gelindi. Biri Park ve Bahçeler Müdürlüğü arkasında, diğeri de İskilip Yolu üzerinde olmak üzere 2 adet nizami sentetik saha, açılış için gün sayıyor.
Tribünleri, kulüp odaları ve soyunma odaları ile birlikte açılışa hazır hale gelen sentetik sahalar Çorum Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.
(Spor Servisi)
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