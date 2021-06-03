Selim Ilgaz Manisa’da

Fransa’da başladığı futbolculuk kariyerini 2015 yılından beri Türkiye’de sürdüren ve son 5 sezonu Hatayspor’da geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Ilgaz, Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Biten sezonda Çorum FK’nın grubundan şampiyon olarak 1.Lig’e yükselen Manisa FK, Selim Ilgaz’ın yanı sıra, Yılport Samsunspor’dan Veli Çetin, GZT Giresunspor’dan Sadi Karaduman, Eskişehirspor’dan Bedirhan Altunbaş, Yukatel Denizlispor’dan Kubilay Aktaş’ı de kadrosuna kattı.

(Spor Servisi)

