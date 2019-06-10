Selbest, Antalya’da başpehlivan

Çorumlu güreşçi Ahmet Selbest, Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinde başpehlivanlığı aldı.

7.Selinus Sahili’nde düzenlenen güreşlerde, başpehlivanlık için 80 güreşçi mücadele etti. Aynı güreşlerde geçen yıl finalde Ali Gürbüz’e yenilerek ikincilikte kalan Çorum Belediyesi güreşçisi Ahmet Selbest, bu yıl da tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ahmet Selbest’in finaldeki rakibi Fatih Kambur oldu. Baştan sona üstün mücadele ettiği final karşılaşmasını da kazanan Ahmet Selbest, 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinin başpehlivanlığını kazandı. Şampiyon olan Ahmet Selbest’in ardından Fatih Kambur ikinciliği elde ederken, Osman Aynur ve Serhat Gökmen üçüncülüğü paylaştılar.

(Hüseyin AŞKIN)