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Selbest, Antalya’da başpehlivan

Çorum Belediyesi güreşçisi Ahmet Selbest, Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinin finalinde Fatih Kambur’u yendi ve geçen yıl finalde kaybettiği başpehlivanlığı bu kez kazandı.

Selbest, Antalya’da başpehlivan

Çorum Belediyesi güreşçisi Ahmet Selbest, Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinin finalinde Fatih Kambur’u yendi ve geçen yıl finalde kaybettiği başpehlivanlığı bu kez kazandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:24
Selbest, Antalya’da başpehlivan

Çorumlu güreşçi Ahmet Selbest, Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinde başpehlivanlığı aldı.

7.Selinus Sahili’nde düzenlenen güreşlerde, başpehlivanlık için 80 güreşçi mücadele etti. Aynı güreşlerde geçen yıl finalde Ali Gürbüz’e yenilerek ikincilikte kalan Çorum Belediyesi güreşçisi Ahmet Selbest, bu yıl da tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ahmet Selbest’in finaldeki rakibi Fatih Kambur oldu. Baştan sona üstün mücadele ettiği final karşılaşmasını da kazanan Ahmet Selbest, 7.Lamos Arena Karakucak Güreşlerinin başpehlivanlığını kazandı. Şampiyon olan Ahmet Selbest’in ardından Fatih Kambur ikinciliği elde ederken, Osman Aynur ve Serhat Gökmen üçüncülüğü paylaştılar.

(Hüseyin AŞKIN)

Son Güncelleme: 10.06.2019 23:19
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