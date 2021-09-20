Seçkin Getbay yedek kulübesinden atıldı!

Maçın kalan bölümünü yedek kulübesinden izleyen Seçkin Getbay, 90+5.dakikada dördüncü hakemin uyarısı üzerine orta hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Seçkin Getbay’ın cezası 23 Eylül Perşembe günü belli olacak.

6 YIL SORA KIRMIZI KART

Öte yandan, Seçkin Getbay 6 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Deneyimli orta saha oyuncusu, bundan önceki kırmızı kartı 2015-2016 sezonunda Aydınspor formasıyla 7 Kasım 2015’te Kartalspor’a deplasmanda 3-2 yenildikleri maçta görmüştü.

Seçkin Getbay’ın önceki akşam Sakaryaspor maçında gördüğü kırmızı, profesyonel futbolculuk kariyerindeki 5.kırmızı kart olarak da kayıtlara geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

