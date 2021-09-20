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Seçkin Getbay yedek kulübesinden atıldı!

Sakaryaspor maçına ilk 11’de başlayan ve kırmızı-siyahlı formayla ilk kez ilk 11’de yer alan Seçkin Getbay, vasat bir performans sergilerken, 68.dakikada yerini Hasan Küçcük’e bıraktı.

Spor 20.09.2021, 23:31
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Seçkin Getbay yedek kulübesinden atıldı!

Maçın kalan bölümünü yedek kulübesinden izleyen Seçkin Getbay, 90+5.dakikada dördüncü hakemin uyarısı üzerine orta hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Seçkin Getbay’ın cezası 23 Eylül Perşembe günü belli olacak.
6 YIL SORA KIRMIZI KART
Öte yandan, Seçkin Getbay 6 yıl aradan sonra kırmızı kart gördü. Deneyimli orta saha oyuncusu, bundan önceki kırmızı kartı 2015-2016 sezonunda Aydınspor formasıyla 7 Kasım 2015’te Kartalspor’a deplasmanda 3-2 yenildikleri maçta görmüştü.
Seçkin Getbay’ın önceki akşam Sakaryaspor maçında gördüğü kırmızı, profesyonel futbolculuk kariyerindeki 5.kırmızı kart olarak da kayıtlara geçti.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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