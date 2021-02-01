Savunmaya “Yıldız” takviye

Bu sezon Play-Off’a kalma mücadelesi veren, bir yandan da direkt şampiyonluğa oynayacağı gelecek sezonun planlamasını yapan Çorum Futbol Kulübü, savunmasını bir deneyimli stoperle takviye etti. 1.Lig ekibi Balıkesirspor’dan 33 yaşındaki stoper Abdulhamit Yıldız’la önceki gece yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve deneyimli futbolcu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ABDULHAMİT YILDIZ KİMDİR?

1987 Diyarbakır doğumlu olan Abdulhamit Yıldız, Hollanda takımlarından Volendam’da başlayan futbolculuk kariyerine 2010 yılında Ankara Gençlerbirliği tarafından getirildiği Türkiye’de devam etti. Deneyimli savunma oyuncusu, Türkiye’de sırasıyla Gençlerbirliği, Hacettepespor, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka, Fatih Karagümrük, Altay ve son olarak Balıkesirspor formalarını giydi.

Sezonun ilk yarısında 1.Lig ekibi Balıkesirspor’da 12 lig maçına çıkan Yıldız, 3 sarı kart gördü ve ceza sınırında bulunuyor.

222 MAÇ 13 GOL

33 yaşındaki deneyimli stoper Abdulhamit Yıldız, Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 8 maça çıkarken, 1.Lig’de 118 maçta 4 gol, 2.Lig’de 78 karşılaşmada 7 gol, Türkiye Kupası’nda ise 18 maçta 2 gol attı.

(Spor Servisi)