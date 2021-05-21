Satrancın şampiyonları belli oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Çorum Belediyesi önderliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen online satranç turnuvasında heyecan sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular için dün saat 10.00’da ödül töreni düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Murat Erdem, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, dereceye giren sporcular ve aileleri katıldı. Selamlama konuşmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Minikler A-B, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen online turnuvaya 8 ilçe, 87 okul, 17 spor kulübü ve 302 lisanslı sporcu katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda minikler A kategorisinde Yusuf Mert Aytop birinci, Emir Fatih Rüzgarkaray ikinci, Çağan Cidal üçüncü olurken, minikler B kategorisinde ise Metin Kürşat Kolcu birinci, Emir Kağan Kula ikinci, Mehmet Emin Bal ise üçüncü olmayı başardı.

Küçükler kategorisinde Zümra Çotur birinci, Muhammed Akif Mercan ikinci, Ömer Faruk Karay üçüncü, yıldızlar kartegorisinde Hakan Yücetürk birinci, Eyüp Ramazan Kaplan ikinci, Yusuf Mirza Bal üçüncü ve son olarak gençler kategorisinde ise Uğurcan Hatırlı birinci, Ebrar Gözde ikinci, Muhammed Buğra Yağlı ile Mustafa Alper Özdilli üçüncü olarak tamamladı.

Çorum Belediyesi tarafından birinci olan sporcuya 500 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncü olan sporcuya ise 200 TL para ödülü verildi.

OKULLARA KUPA VERİLDİ

Okullararası düzenlenen online satranç turnuvasında da dereceye giren okullara kupa verildi.

Minikler A kategorisinde Bahçelievler İlkokulu birinci, Başöğretmen Atatürk İlkokulu ikinci, İskilip Azmi Milli İlkokulu üçüncü, minikler B kategorisinde Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu birinci, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, İskilip Azmi Milli İlkokulu üçüncü oldu. Küçükler kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci, İskilip Azmi Milli Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu üçüncü olmayı başarırken, yıldızlar kategorisinde ise 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi birinci, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ile Yunus Emre Ortaokulu üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise zirvenin sahibi Atatürk Anadolu Lisesi olurken, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ikinci, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.



(Spor Servisi)

