Satranç Federasyonu’nun en prestijli turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası heyecanı Çorum'da başladı. Satranç Federasyonu'nun en prestijli turnuvalarından biri olan şampiyonanın açılış töreni saat 14.30'da Çorum Müzesi Bahçesi'nde gerçekleşti. Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Fatih Maden, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdoğan Şahinci, federasyon yetkilileri, sporcular ve sporcu velilileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk'ün selamlama konuşmaları ile devam etti. Son bölümde protokolün katılımı ile şampiyon Türk sporcu Zeynep Şeyma İncecik ve Uluslararası turnuvalarda sayısız başarılara imza atan Rus sporcu Ekaterina Atalık turnuvanın ilk hamlesini yaptılar.

MÜZE'DE AÇILIŞ ANİTTA'DA START

Çorum Müzesi'nde gerçekleşen açılış töreninin ardından turnuvanın ilk maçları Anitta Otel Arinna Balo Salonu'nda oynanan maçlarla start aldı. 19 Haziran tarihinde sona erecek olan turnuvada 2021 yılının şampiyonu belli olacak.

(Spor Servisi)

