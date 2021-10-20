Sarıyer mesaisi tam gaz

Çorum FK’da Sarıyer maçı hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Murat Yıldırım, Muhsin Yıldırım ve Seçkin Getbay katılmazken, Serkan Yavuz salonda, Hasan Küçcük ise sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam ederken, son bölümde uzun top ve kanat organizasyonları üzerine taktik bir çalışma yapıldı.

Çorum FK’da Sarıyer maçının hazırlıkları bugün yapılacak antenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

