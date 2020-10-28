Sarı’dan ‘Vefa’lı miniklere ziyaret

Yeni sezon hazırlıklarını İnci Park Mehmetçik Halı Sahası’nda yaptığı antrenmanlarla sürdüren Vefaspor altyapısını Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sarı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında minik futbolcular için yapılan kütüphane ve sınıfı gezdi. Daha sonra antrenman sahasında minik futbolcular ile sohbet eden Yakup Sarı, eğitim konusunda minik futbolcular için her türlü desteği vereceğini söyledi.

(Spor Servisi)