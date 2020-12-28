Genç teknik adam karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Maçı çok erken koparabilirdik. İlk 12 dakikada değerlendiremediğimiz iki net fırsat var. Birinden biri gol olsa maçın yönü değişecekti. İlk dakikalarda atamadığımız o golü uzatma dakikasında attık. Şans yüzümüze güldü. Artık gülsün.

Sancaktepe maçını 90+5’inci dakikada yediğimiz golle kaybettik. Amed Sportif’e 87’nci dakikada yediğimiz golle yenildik. Bir kere de biz son dakika golüyle kazanalım. Çorum maçı böyle oldu. Kazanmak önemliydi. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu sonuçları alabilmek için inanın çok çalışıyoruz. Değişim ve gelişim içinde olmalıyız. Durağan futbol anlayışı benim tarzım değil.

Önümüzde Kocaelispor maçı var. Rakibin durumu ortada. Hafife alınmayacak bir takımla karşılaşacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunu başarabiliriz. İyi bir takımız. Yeter ki günümüzde olalım” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)