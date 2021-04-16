Son Dakika

Şampiyonluk kupasını Vali Çiftçi’ye götürdü

Spor 16.04.2021, 23:45
4
Şampiyonluk kupasını Vali Çiftçi’ye götürdü

Bursa’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında Türkiye Şampiyonu olan Burhan Kaya’yı Vali Mustafa Çiftçi makamında ağırladı.
Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu olan Altınkaya Binicilik Kulübü Sporcusu Burhan Kaya’yı Vali Mustafa Çiftçi makamında kabul etti. Kaya’yı başarısından ötürü kutlayan Vali Çiftçi, bundan sonraki organizasyonlarda da Kaya’ya başarı dileklerini iletti. 
Kayrabey isimli atıyla şampiyon olan Burhan Kaya ise şampiyonluk kupasını Vali Çiftçi’ye teslim etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@