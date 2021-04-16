Şampiyonluk kupasını Vali Çiftçi’ye götürdü

Bursa’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında Türkiye Şampiyonu olan Burhan Kaya’yı Vali Mustafa Çiftçi makamında ağırladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu olan Altınkaya Binicilik Kulübü Sporcusu Burhan Kaya’yı Vali Mustafa Çiftçi makamında kabul etti. Kaya’yı başarısından ötürü kutlayan Vali Çiftçi, bundan sonraki organizasyonlarda da Kaya’ya başarı dileklerini iletti.

Kayrabey isimli atıyla şampiyon olan Burhan Kaya ise şampiyonluk kupasını Vali Çiftçi’ye teslim etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

