Şampiyonluk ipini Özsoy göğüsledi

Bilardo İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Halim Taç 3 Bant Bölge Şampiyonası 23-25 Ekim tarihleri arasında Profesyonel Bilardo Salonu’nda yapıldı. 1980 yılından beri bilardo sporuna hizmet veren geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Halim Taç anısına düzenlenen turnuvaya 13 ilden 64 sporcu katıldı. Bolat İnşaat firması sponsorluğunda gerçekleşen özel turnuvada Hayati Çam, Yüksel Tavukcı, Zafer Şahiner, M.Emin Örten, Tekin Karataş, Şenol Akar, M.Ali Kurt, Ömer Özçatalbaş, Hayrettin Kaynar, Feramus Alperen Eraslan ve Fatih Filiz hakem heyeti olarak görev yaptı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Tokat’tan Hasan Özsoy birinci, Düzce’den Emrullah Başeğmez ikinci, Ankara’dan Tolagahan Kiraz ve Muharrem Peker ise üçüncü olmayı başardı.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

(Spor Servisi)