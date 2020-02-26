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Şampiyonluk ipini Derekışla göğüsledi

Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına İstanbul'da düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Derekışla takımı oldu.

Şampiyonluk ipini Derekışla göğüsledi

Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına İstanbul'da düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Derekışla takımı oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 01:08
Şampiyonluk ipini Derekışla göğüsledi

Çorum Dernekler Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına düzenlediği futbol turnuvasında heyecan sona erdi. 36 Çorum Köy Derneği'nin katılımı ile başlayan turnuvanın final maçı Derekışla ve Beygircioğlu takımları arasında oynandı. Çok sayıda futbolseverin ilgi gösterdiği final maçını Derekışla takımı kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Karşılaşma sonunda düzenlenen törene, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Gölten, Çorumlu iş insanları, bürokratlar, Dernek Federasyonu İlçe Başkanları ve siyasiler katıldı. Mehteran takımının gösterileri ile başlayan törende şampiyon Derekışla takımına, ikinci olan Beygircioğlu takımına kupaları teslim edildi.

Törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Gölten, "Çorumlular olarak güzel projelerde hep birlikte olacağız. Çorumluları İstanbul'da en iyi şekilde temsil ederek gençlerimize ve gurbetteki hemşerilerimize sahip çıkacağız. Turnuvamızda katılan tüm derneklerimize ve emek veren ter döken sporcu kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

(Rıfat KARA)

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