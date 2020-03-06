Şampiyonluk ipini BEDER B göğüsledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı kritik maçta Şehit Mustafa Solak Gençlik ve Spor Kulübü B takımı ile karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı ilk yarısını 10-6 önde kapattığı mücadeleden 22-15 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından puanını 23’e yükselten BEDER B takımı şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 19 puanda kalan Şehit Mustafa Solak GSK B takımı ise il birinciliğini dördüncü tamamladı.
BEDER B: 22
Ş.MUSTAFA SOLAK B: 15
SALON: Tevfik Kış.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eren Taşkaya.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ VE SPOR KULÜBÜ B: Osman, Batuhan, Eyüp, Utku, Tunahan, Samet, Regaip, Ramazan, Eren, A.Kadir.
ŞEHİT MUSTAFA SOLAK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ B: Bekir, Mücahit, Muhammed, Efekan, Burak, Bilal, A.Sefa, Yasir, E.Buğra.
İLK YARI: 10-6 (BEDER B)
(Rıfat KARA)