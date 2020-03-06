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Şampiyonluk ipini BEDER B göğüsledi

Kulüplerarası düzenlenen Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği son maçında Şehit Mustafa Solak Gençlik ve Spor Kulübü B takımını 22-15 mağlup eden Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Şampiyonluk ipini BEDER B göğüsledi

Kulüplerarası düzenlenen Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği son maçında Şehit Mustafa Solak Gençlik ve Spor Kulübü B takımını 22-15 mağlup eden Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

06 Mart 2020 Cuma 00:10
Şampiyonluk ipini BEDER B göğüsledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı kritik maçta Şehit Mustafa Solak Gençlik ve Spor Kulübü B takımı ile karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü B (BEDER) takımı ilk yarısını 10-6 önde kapattığı mücadeleden 22-15 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 23’e yükselten BEDER B takımı şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 19 puanda kalan Şehit Mustafa Solak GSK B takımı ise il birinciliğini dördüncü tamamladı.

BEDER B: 22

Ş.MUSTAFA SOLAK B: 15

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eren Taşkaya.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ VE SPOR KULÜBÜ B: Osman, Batuhan, Eyüp, Utku, Tunahan, Samet, Regaip, Ramazan, Eren, A.Kadir.

ŞEHİT MUSTAFA SOLAK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ B: Bekir, Mücahit, Muhammed, Efekan, Burak, Bilal, A.Sefa, Yasir, E.Buğra.

İLK YARI: 10-6 (BEDER B)

(Rıfat KARA)

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