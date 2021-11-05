“Şampiyonluğun en güçlü adayı ile oynayacağız”

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, eski takımı Çorum FK ile oynayacakları maçın zorluk derecesinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerken, “Bence, grubun en iyi kadrosu ve şampiyonluğun en güçlü adayı Çorum FK” dedi.

Kendi açısından duygusal bir maç olacağını kaydeden İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada, “Grubun en güçlü kadrosu ve şampiyonluğun en güçlü adayına karşı oynayacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin.

Benim için duygusal bir maç olacak. Ama biz profesyoneliz. Bodrumspor olarak kazanmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak için elimizden geleni yapacağız.

Geçen sezon görev yaptığım Çorum FK’nın iyi bir kadrosu vardı. Bu sezon yaptıkları nokta transferlerle daha da güçlendiler. Bence, grubun en iyi kadrosuna sahip ve şampiyonluğun en güçlü adayı Çorum FK’dır” şeklinde konuştu.

Bodrumspor’da göreve yeni başladığını da kaydeden İsmet Taşdemir, “Oyun anlayışımızı sahaya yansıtabilmek adına biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla biz de daha iyi bir noktaya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

