Şampiyonlar Spor Lisesi’nde

Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de etkisini göstermesinin ardından önce okullara ara verildi daha sonra okullararası düzenlenen spor faaliyetleri durduruldu. Salgın öncesi düzenlenen okullararası müsabakalarda önemli başarılar elde Çorum Spor Lisesi geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam etti. Spor Lisesi öğrencilerinden Yusuf Eryücel, Eren Uzun ve Tarık Demir ülke dışında elde ettikleri başarı ile bu sezona damga vuran isimler oldu. Yusuf Eryücel Ekim ayında Bulgaristan’da yapılan Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda 51 kiloda Balkan Şampiyonu olurken, Eren Uzun ise Kasım ayında Belarus’ta gerçekleşen İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda 57 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak Çorum’a döndü. Tarık Demir ise Okullararası Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 1500 ve 3000 metrede Dünya üçüncüsü, Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Balkan üçüncülüğü elde etti. Eryücel, Uzun ve Demir’in yanı sıra masa tenisi branşında mücadele eden Umut Baha Dursun İzmit’te yapılan Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda zirvede yer alırken, Sivas’ta gerçekleşen Okullararası Türkiye Güreş Şampiyonası’nda ise Hakan Satılmış ve Mertcan Damatoğlu Türkiye üçüncüsü olarak Spor Lisesi’nin gurur tablosunda yer alan diğer isimler oldu.

TAKIM BRANŞLARINDA 5 BİRİNCİLİK

Spor Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin bireysel anlamda aldıkları başarılarının yanı sıra Çorum içinde yapılan organizasyonlarda takım branşlarında da önemli başarılar elde edildi.

Koronavirüs salgını öncesi düzenlenen il birinciliklerinde masa tenisi, futbol, kros, puanlı atletizm ve tekvando branşlarında takım halinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Spor Lisesi, voleybol branşında ise il ikincisi olarak bu sezona damga vuran okul oldu.

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Ateş Ahlatcı, İstanbul’da, Ahlatcı Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş'nin Pazarlama ve Operasyon Müdürü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Ahlatcı Holding'in tüm reklam ve sosyal medya yönetimi sürecini yönetiyor. (İHA)