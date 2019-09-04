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Şampiyon Yılmaz’dan Recep Çıplak’a ziyaret

Eskişehir’de düzenlenen Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 4 altın madalya alarak Çorum’a dönen Abdullah Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon Yılmaz’dan Recep Çıplak’a ziyaret

Eskişehir’de düzenlenen Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 4 altın madalya alarak Çorum’a dönen Abdullah Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı makamında ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:49
Şampiyon Yılmaz’dan Recep Çıplak’a ziyaret

Eskişehir’de düzenlenen Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 4 altın madalya alarak Çorum’a dönen Abdullah Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası Eskişehir’de yapıldı. Çorum’u temsilen yarışlara katılan İl Özel İdare Gençlikspor sporcusu Abdullah Yılmaz, 800 metre, 1500 metre, 5 Bin metre ve 10 Bin metre yarışlarında tüm rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Toplamda 4 altın madalya ile ayrılan Abdullah Yılmaz, İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Genel Sekreter Recep Çıplak, başarılarından dolayı Çorum’un ve İl Özel İdare’nin gururu olan Abdullah Yılmaz’ı tebrik etti. Kendisine desteklerinin mümkün olduğunca devam edeceğini söyleyen Çıplak, Yılmaz’a başarılarının devamı dileklerinde bulundu.

Başarılarının artarak devam edeceğini vurgulayan Abdullah Yılmaz ise kendisinden desteğini esirgemeyen Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak başta olmak üzere İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çorum İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdullah Yılmaz, Çorum’u ve kulübünü en iyi şekilde temsil etmekten dolayı gururlu olduğunu söyledi.(Ömür SOYTEMİZ)

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