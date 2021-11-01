Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Murat Yıldırım, Etimesgut Belediyespor karşısında alınan 2-0’lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, galibiyeti Çorum halkına ve taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Saha zemininin bozukluğuna dikkat çeken Murat Yıldırım, buna rağmen iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını belirtirken, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Deneyimli futbolcu, “Öncelikle bizim için skor önemliydi. Galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyordu.

Zemin kötüydü. Bu sahada iyi mücadele eden kazanır. Biz de iyi mücadele ettik ve kazandık, mutluyuz. Galibiyeti, Çorum halkına, taraftarımıza armağan ediyoruz.

İnşallah seriyi bozmadan devam edip şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Çorum FK formasıyla 7 lig maçına çıkarken, 535 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 1 gol atarken, 1 de sarı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

