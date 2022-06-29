Şampiyon güreşçilerden Vali Çiftçi’ye ziyaret
Belediye İskilipspor’un şampiyon güreşçileri Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler.
14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Ferhat Yiğit ve 13-19 Haziran tarihleri arasında Romanya’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Mustafa Karabuğa, antrenörleri Adem Uysal ve İbrahim Varol ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler. Erkek takım güreş antrenörü Adem Uysal, Vali Çiftçi’ye spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederken, ihtiyaçları konusunda da Çiftçi’ye bilgi verdi.
Şampiyon güreşçileri makamında ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çiftçi ise, Çorum’un geçmiş yıllardan bu yana güreşte söz sahibi olduğunu söyledi. Çorum’dan her zaman şampiyon güreşçilerin çıktığını da ifade eden Çiftçi, Ferhat Yiğit ve Mustafa Karabuğa’nın başarılarından dolayı gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. Çiftçi, ziyaretin son bölümünde Ferhat Yiğit ve Mustafa Karabuğa’yı ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.
(Rıfat KARA)
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