Samet Özarslan ve Efe Anıl Al, Milli Takım vizesi aldı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Serbest Güreş Milli Takım Seçmeleri İstanbul’da yapıldı.

Seçmelere, 20 il, 30 kulüpten 150 güreşçi katılırken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan, 92 kiloda tüm rakiplerini yenerek birinci oldu ve milli takım kampına çağrılmaya hak kazandı. 92 kiloda, Ankara İl Bank’tan Ali Bonceoğlu ikinci olurken, İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Semih Yazıcı ile Ankara ASKİ’den Hüseyin Gündüz üçüncülüğü paylaştı.

Ankara TEDAŞ’ın Çorum-Osmancıklı güreşçisi Efe Anıl Al da 125 kiloda Ankara ASKİ’den Selim Ercan’la üçüncülüğü paylaştı ve milli takım kampın çağrılmaya hak kazandı. Bu sıklette, Ankara İl Bank’tan Fatih Yaşarlı birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Oktay Güngör ise ikinci oldu.

(Spor Servisi)

