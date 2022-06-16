Samet Ak da Akdeniz Oyunları kadrosunda

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün güreşçisi olan Samet Ak, 74 kiloda Türkiye’nin madalya umudu olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin 86 kiloda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Salim Ercan ise 125 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Serbest stilde, Türkiye’yi toplamda 6 güreşçi temsil edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

