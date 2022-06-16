Samet Ak da Akdeniz Oyunları kadrosunda
26-29 Haziran 2022 tarihlerinde, Cezayir’in Oran kentinde düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek Serbest Güreş Milli Takım kadrosunun yarısı Çorum’dan. Fatih Erdin ve Salim Ercan’dan sonra, Samet Ak da kadroda yer aldı.
Spor 16.06.2022, 19:17
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Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün güreşçisi olan Samet Ak, 74 kiloda Türkiye’nin madalya umudu olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin 86 kiloda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Salim Ercan ise 125 kiloda madalya mücadelesi verecek.
Serbest stilde, Türkiye’yi toplamda 6 güreşçi temsil edecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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