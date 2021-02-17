Salonda çalıştılar

Yoğun kar yağışının ardından tesislerdeki saha zeminin karla kaplanması nedeniyle Çorum FK dünkü antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Eren Tokat katılmadı. İlk olarak ısınma hareketleri yapan Kırmızı-Siyahlılar daha sonra kısa süren çabukluk çalışması yaptı. Son bölümde kuvvet çalışması yapan Çorum FK, açma germe ile antremmanı tamamladı.

Çorum FK’da İnegölspor maçı hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)