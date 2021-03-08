Salim Erkoç’a çifte plaket

Çorum voleybolunun emektarlarından Salim Erkoç, görev süresinin dolması üzerine çifte plaketle onore edildi.

Yıllardır Çorum sporuna hizmet veren Salim Erkoç, hakemlik kariyerinin ardından voleybol gözlemciliği yapıyordu. 65 yaş haddi nedeniyle gözlemcilik süresi de dolan Salim Erkoç’a Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu tarafından plaket verildi. Salim Erkoç’un plaketleri Pazar günü Çorum Voleybol’la Fındıklı Tenis Doğa Spor Kulübü arasında oynanan Bayanlar Türkiye 2.Voleylbol Ligi maçı öncesinde düzenlenen törende verildi.

Erkoç’a, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gönderilen plaketi Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu tarafından gönderilen plaketi ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer verdi.

(Spor Servisi)

