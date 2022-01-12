Salih’in yerine Ahmet Kesim
Spor 12.01.2022, 19:25
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Ahmet Yıldırım’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ergün Penbe’yi getiren Çorum FK’da, transfer çalışmaları hız kazandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Salih Zafer Kurşunlu’nun Iğdır Futbol Kulübü’ne transfer olmasıyla savunmada alternatifsiz kalan Çorum FK, 1.Lig ekibi Manisa FK’dan Ahmet Kesim’i gündemine aldı. 32 yaşındaki deneyimli stoperle görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.
Ahmet Kesim bu sezon Manisa FK formasıyla 16 resmi maçta 990 dakika süre aldı.
(Hüseyin AŞKIN)
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