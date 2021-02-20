Salih Zafer’in ikinci golü
İnegölspor maçının 8.dakikasında Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren Salih Zafer Kurşunlu, kırmızı-siyahlı formayla ikinci golünü attı.
Spor 20.02.2021, 00:10
3
Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu, Çorum FK formasıyla ilk golünü ilk yarıda Kahramanmaraşspor’la oynanan maçta atarken, önceki gün de İnegölspor karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
Çorum FK formasıyla ikinci golünü atan deneyimli futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 22.kez gol atma sevinci yaşadı.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-6°
parçalı az bulutlu