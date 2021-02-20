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Salih Zafer’in ikinci golü

İnegölspor maçının 8.dakikasında Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren Salih Zafer Kurşunlu, kırmızı-siyahlı formayla ikinci golünü attı.

Spor 20.02.2021, 00:10
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Salih Zafer’in ikinci golü

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu, Çorum FK formasıyla ilk golünü ilk yarıda Kahramanmaraşspor’la oynanan maçta atarken, önceki gün de İnegölspor karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
Çorum FK formasıyla ikinci golünü atan deneyimli futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 22.kez gol atma sevinci yaşadı.
(Spor Servisi)
 

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