Salih Zafer dinlendirildi

Kırmızı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Serik Belediyespor’a karşı forma giyemeyen Salih Zafer Kurşunlu, dünkü antrenmanda sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

Sağ ayak alt adalesinde gerilme olan Salih Zafer Kurşunlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Deneyimli savunma oyuncusunun tedbir amacıyla takımla çalışmadığı belirtilirken, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışacağı ve Serik Belediyespor maçında forma giyebileceği açıklandı.

(Rıfat KARA)

