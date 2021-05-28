Salih Anaç en iyi derece için koşacak

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası 27-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katılacağı yarışlarda Çorum’u İl Özel İdarespor’dan Salih Anaç temsil ederken, antrenörlüğünü ise Osman Pehlivan yapacak. Genç atlet yarın 1500 metre, Pazar günü ise 3000 metre koşacak. U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, 19-20 Haziran tarihleri arasında Romanya’nın Cluj şehrinde yapılacak olan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Osman Pehlivan, U20 Türkiye Şampiyonası’nda Salih Anaç’ın kürsü yapmasının zor olduğunu söyledi. Anaç’ın kendi klasmanının üzerinde bir kategoride yarışacağını belirten Pehlivan, “Bizim bu şampiyonaya katılmamızdaki en büyük amacımız, 2 Temmuz’da Kütahya’da yapılacak olan U18 Türkiye Şampiyonası öncesi Salih Anaç’ın en iyi derecesini görmek için” dedi.

(Spor Servisi)

