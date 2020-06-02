“Sakatlığım tamamen geçti”
Çorum Futbol Kulübü’nün 15 Mart’ta Afjet Afyonspor’la oynadığı 28.hafta maçında sağ dizinden sakatlanıp oyundan çıkan ve sonrasında çekilen MR sonucu bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mert Ilıman, sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi.
Spor 02.06.2020, 19:48
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Diğer futbolcular gibi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu’nun verdiği antrenman programını uygulayan Mert Ilıman, sakatlığı ile ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi, Afsonspor maçında sakatlanmıştım. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara benim açımdan çok iyi oldu. Sakatlığımı tam olarak atlatmış durumdayım. Eski formuma dönmeye çalışıyorum” dedi.
(Spor Servisi)
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