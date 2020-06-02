“Sakatlığım tamamen geçti”

Diğer futbolcular gibi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu’nun verdiği antrenman programını uygulayan Mert Ilıman, sakatlığı ile ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi, Afsonspor maçında sakatlanmıştım. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara benim açımdan çok iyi oldu. Sakatlığımı tam olarak atlatmış durumdayım. Eski formuma dönmeye çalışıyorum” dedi.

(Spor Servisi)