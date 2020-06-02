Son Dakika

“Sakatlığım tamamen geçti”

Çorum Futbol Kulübü’nün 15 Mart’ta Afjet Afyonspor’la oynadığı 28.hafta maçında sağ dizinden sakatlanıp oyundan çıkan ve sonrasında çekilen MR sonucu bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mert Ilıman, sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi.

Spor 02.06.2020, 19:48
9
“Sakatlığım tamamen geçti”

Diğer futbolcular gibi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu’nun verdiği antrenman programını uygulayan Mert Ilıman, sakatlığı ile ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi, Afsonspor maçında sakatlanmıştım. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara benim açımdan çok iyi oldu. Sakatlığımı tam olarak atlatmış durumdayım. Eski formuma dönmeye çalışıyorum” dedi.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
15°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
İmsak 03:10
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:12
Yatsı 21:58
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@