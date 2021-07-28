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Sakatların durumu belli oldu: Muhammet 6 ay, Kıvanç 8 hafta!

Çorum Futbol Kulübü'nden sakat futbolcular hakkında açıklama geldi.

Spor 28.07.2021, 23:21
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Sakatların durumu belli oldu: Muhammet 6 ay, Kıvanç 8 hafta!

Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada, başarılı orta saha oyuncusu Muhammet Fettahoğlu'nun 4-6 ay arası, forvet oyuncusu Kıvanç Kaya'nın ise 8-10 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan diğer futbolculardan Hasan Küçcük ve Umut Kaya'nın 10 gün, Tarık Mayhoş'un ise 7 gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.  (Rıfat KARA)
 

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