Sakatların durumu belli oldu: Muhammet 6 ay, Kıvanç 8 hafta!

Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada, başarılı orta saha oyuncusu Muhammet Fettahoğlu'nun 4-6 ay arası, forvet oyuncusu Kıvanç Kaya'nın ise 8-10 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan diğer futbolculardan Hasan Küçcük ve Umut Kaya'nın 10 gün, Tarık Mayhoş'un ise 7 gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. (Rıfat KARA)

