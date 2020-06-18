‘Sahaların yıkılması ile Çorum’da futbol biter’

Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılıp yerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi yapılması nedeniyle futbolun önde gelen isimlerinden tepkiler artarak devam ediyor. 1 ve 2 No’lu sahayı en çok kullanan takımlarından başında gelen Çorum Futbol Kulübü’nde altyapı sorumlusu Yavuz Selim Sümer yaptığı açıklama ile tepkisini dile getirdi.

Sümer’in açıklaması şu şekilde; “Futbolun evrenselliğini hepimiz biliyoruz. Bir topla büyük, küçük demeden değişik ülkelerden ve her toplumdan insanlar kaynaşıyor. Futbol artık hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ulu önde Atatürk “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” diyerek bizlere sporun önemini vurgulamış. Bu nedenle geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız için, ülkemizin ve ilimizin tanıtımı için Çorum’da 1 ve 2 No’lu sahaların önemi de fazladır. Çorum’da son günlerde Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki spor komplekslerinin yıkılıp yerlerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi yapılacağını öğrendik. Bu haber spor adamı olarak beni derinden üzmüştür. Günümüzde bile çoğu aileler mevcut alana bile çocuklarını maddi imkansızlıklardan dolayı göndermezken, şehir dışına yapılacak alanlara nasıl gönderecek. Bunların hepsi soru işareti O yüzden 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılması ile birlikte Çorum’da futbol bitme noktasına gelecektir. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve yanındaki Güreş Eğitim Merkezi ile tenis kortlarına istenen merkezler yapılabilir. Ancak Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaya dokunulmaması en büyük arzumuzdur. Hatta mevcut alanların restore edilip, soyunma odaları yapılıp tekrardan Çorum sporuna hizmet vermesi sağlanabilir” dedi.