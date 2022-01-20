Sabrican da ayrıldı

Çorum FK’dan ayrılan futbolculara Sabrican Vural da eklendi.

Başkan Fatih Özcan ve İkinci Başkan Mustafa Şeker’in istifalarından sonra oluşan kaos ortamında, teklifleri değerlendiren Sabrican Vural’ın, 2.Lig ekibi Ispartaspor’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Öğle saatlerinde kulüpten ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Ispartaspor’a kiralık verileceği belirtildi.

Sabrican Vural, sezonun ilk yarısında, Çorum FK formasıyla 11 resmi maçta 292 dakika süre alırken, 1 sarı kart gördü.

Çorum FK’dan, geçtiğimiz günlerde de Mikail Albayrak, Kerem Pala, Salih Zafer Kurşunlu ve Seçkin Getbay ayrılmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

