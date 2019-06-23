‘Ring’te Erzurum yolcuları belli oldu

Türkiye Kick-Boks Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kick-Boks Türkiye Şampiyonası İl seçmeleri sona erdi. Cumartesi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmeler minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride 112 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik bayanlar (Point Fight): 28 Kilo: 1.Ceren Genç. 42 Kilo: 1.Yasemin Çemrek. 47 Kilo: 1.Fadime Naz Karakuş.

Minik erkekler (Point Fight): 28 Kilo: 1.Emrullah Buğra Yalçınkaya, 32 Kilo: 1.Furkan Arif Mercan, 2.Sadık Oğulcan Tatlı. 37 Kilo: 1.Yılmaz Ateş, 2.Emin Efe Evşen. 42 Kilo: 1.Y.Emir Ertuğral, 2.Ali Galip Özayhan. 47 Kilo: 1.Ö.Faruk Tokgöz, 2.Taha Berk Bıçak. +47 Kilo: 1.T.Kürşad Yıldırım, 2.Fatih Ünalan.

Yıldız bayanlar (Point Fight): 37 Kilo: 1.Berra Gündüz. 46 Kilo: 1.Esmanur Arklan. 60 Kilo: 1.Buse Gülbaş, 2.Behice Nurseli Arklan. +65 Kilo: 1.Döndü Nur Kaynak.

Yıldız Erkekler (Point Fight): 37 Kilo: 1.Ahmet Tosundereoğlu, 2.Hüseyin Şimşek. 42 Kilo: 1.Göktuğ Mustafa Tepe. 47 Kilo: 1.Mustafa Yağız Bacacı. 52 Kilo: 1.Abdulsamet Çınar, 2.Ahmet Ömür Bolat. 57 Kilo: 1.Mehmet Türcan, 2.Enes Biber. 63 Kilo: 1.Erol Uysal, 2.Salim Can Demir. 69 Kilo: 1.İ.Oğuzhan Demirkaya, 2.Efe Cenk Çubuk. +69 Kilo: 1.İstemi Mete Şan.

Yıldız Erkekler (Light Contact): 47 Kilo: 1.Efe Demir, 52 Kilo: 1.Çağrı Kalın, 2.Ömer Kaan Öztemiz. 63 Kilo: 1.Kaan Şerafettin Tokgöz. 69 Kilo: 1.Furkan Özkara, 2.H.Gazi Karakurt. +69 Kilo: 1.Mert Kankurdan.

Genç Bayanlar (Kick Light): 56 Kilo: 1.Melisa Çalışkan.

Genç Erkekler (Kick Light ve Point Fight): 1.57 Kilo: 1.Berke Aktaş. 63 Kilo: 1.Taha Metin. 74 Kilo: 1.Furkan Özbahar. 94 Kilo: 1.M.Eren Güler.

Büyük Bayanlar (Kick Light): 50 Kilo: 1.Ayşegül Önder, +70 Kilo: 1.Tuba Avcı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)