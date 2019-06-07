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Rasim Saraç Gölcük’te şampiyon

Çorumlu pehlivan Rasim Saraç, Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından 11.’si düzenlenen Büyük Yağlı Güreşlerinde başaltı şampiyonluğunu kazandı.

Rasim Saraç Gölcük’te şampiyon

Çorumlu pehlivan Rasim Saraç, Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından 11.’si düzenlenen Büyük Yağlı Güreşlerinde başaltı şampiyonluğunu kazandı.

07 Haziran 2019 Cuma 23:01
Rasim Saraç Gölcük’te şampiyon

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Rasim Saraç, Kocaeli’ye bağlı Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen “Büyük Yağlı Güreşleri”nde şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi tarafından Denizevler Sahil Park’ta düzenlenen yağlı güreşlere yurt genelinden 13 farklı boyda 400 pehlivan katılırken, Rasim Saraç başaltı kategorisinde mücadele etti. Saraç, tüm rakiplerini yenerek başaltı şampiyonluğunu kazandı.

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin provası niteliği de taşıyan güreşlerde başpehlivanlığı ise Hamza Köseoğlu’nu yenen Tanju Gemici aldı. Recep Kara ve İsmail Balaban da üçüncülüğü paylaştı.

(Hüseyin AŞKIN)

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