Raketler tarih yazdı

Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Çorum'da yapıldı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda 25 kız, 26 erkek takım mücadele ederken, ferdi müsabakalarda ise 136 kız, 190 erkek olmak üzere 326 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde yapılan takım müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkeklerde A ve B takımı final oynadı. Finalde B takımını 3-0 yenen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı Türkiye Şampiyonu olurken, B takımı ise ikinci olarak tamamladı. Kızlarda ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, B takımı ise beşinci oldu.

Şampiyonanın ikinci günü yapılan çift erkekler kategorisinde ise Yiğit Furkan Şimşek ve Uğurcan Dursun ikilisi tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu olurken, Arda Kekillioğlu ve İzmirli takım arkadaşı Rahmet Selim Gülgün ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Cumartesi günü gerçekleşen tek erkekler ve tek kızlar müsabakalarında ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza atarak ilk 3 sırayı almayı başardı. Yarı finalde mücadele eden dört sporcudan üçünü Çorum takımı sporcuları oluşturdu. Yiğit Furkan Şimşek yarı final maçında milli takım sporcusu ve Dünya Masa Tenisi Federasyonu tarafından uluslararası gelişim kamplarına davet edilen Uğurcan Dursun'u yenerek finale yükseldi. Arda Kekillioğlu da Uğurcan Dursun ile girdiği zorlu mücadeleyi kazanarak finale yükselen ikinci sporcu oldu. Final maçında Arda Kekillioğlu'nu 3-0'la geçen Yiğit Furkan Şimşek şampiyon olurken, Arda Kekillioğlu ikinci, Uğurcan Dursun üçüncü, İzmir Büyükşehir'den Rahmet Salim Gülgün ise dördüncü oldu.

Tek kızlarda ise Hatayspor'dan Nihat Nebhan birinci olurken Ankara Afadspor'dan Aysima Gün ikinci Çorum Belediyesi Gençlikspor'dan Ezel Arslan üçüncü Ankara Afadspor'dan Ayten Ulutaş ise dördüncülük ödüllerinin sahipleri oldular.

(Rıfat KARA)