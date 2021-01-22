Puanlar alttakilerden

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı 26 puanla 8.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, üstündeki hiçbir takımı yenemezken, tüm galibiyetlerini sıralamada altında olan takımlara karşı aldı.

Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, attığı 38 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü. Tarihinin en çok gol atıp en çok gol yediği sezonu geçiren Çorum Futbol Kulübü, topladığı 26 puanla grupta 8.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, puan cetvelinde ilk 7 sırada yer alan takımlara karşı hiç galibiyet alamazken, 4 beraberlik elde edebildi.

PLAY-OFF POTASINDAN 3 PUAN ÇIKTI

Çorum Futbol Kulübü, lider Manisa’ya sahasında 1-0 yenilirken, play-off potasında yer alan diğer takımlardan Hekimoğlu Trabzon’a deplasmanda 1-0’lık skorla boyun eğdi, 24 Erzincanspor’la evinde 2-2, Sarıyer’le deplasmanda 1-1, Uşakspor’la da yine deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

ALTINDAKİ TAKIMLARDAN TAM 22 PUAN

İlk 5’teki takımlardan 3 beraberlik sonucu 3 puan alabilen Çorum Futbol Kulübü, sıralamada üstünde yer alan takımlardan Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 yenilirken, Amed Sportif Faaliyetler’le evinde 2-2 berabere kaldı.

DÜŞME POTASINA KAYIP YOK

Kırmızı-siyahlılar, puan cetvelindeki sıralamada altında yer alan takımlardan tam 22 puan topladılar. İnegölspor ve Kahramanmaraşspor’u deplasmanda 3-2’lik skorlarla, Sancaktepe FK’yı da yine deplasmanda 6-0 yenen Çorum Futbol Kulübü, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0’la geçerken, son 3 sırayı alarak düşme potasında bulunan Hacettepespor, Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’a karşı da rahat kazanıp hiç fire vermedi. Kırmızı-siyahlılar, sahalarında oynadıkları bu maçlarda Hacettepespor’u 2-0, Gümüşhanespor’u 4-0, Şanlıurfaspor’u ise 5-1 mağlup ettiler.

Sıralamada, altında yer alan takımlardan Ankara Demirspor’a evinde 3-2 kaybeden Çorum FK, Ergene Velimeşe’ye deplasmanda 1-0’lık skorla boyun eğerken, sahasında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kaldı.

ÇORUM FK’NIN İLK YARI MAÇLARI

Manisa FK…1-3

Kocaelispor..0-3 (D)

A.Afyonspor..1-1

İnegölspor…..3-2 (D)

Niğde A.F.K…4-0

E.Velimeşe…0-1 (D)

A.Demir……2-3

24 Erzincan…2-2

H.Trabzon….0-1 (D)

Şanlıurfaspor..5-1

Uyakspor…..2-2 (D)

Hacettepespor..2-0

Zonguldak K…0-1 (D)

Gümüşhanespor..4-0

Sarıyer……….1-1 (D)

Sancaktepe…..6-0 (D)

Amed S.F…….2-2

K.Maraşspor…3-2 (D)

(Spor Servisi)