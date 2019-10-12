Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99028
ALTIN
281.946
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4569
EURO
6.4829

“Puan almamız lazım”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın, yarın Hacettepespor’la oynayacakları maçı kazanmak için oynayacaklarını belirtirken, “Mutlaka puan almamız gerekiyor” dedi.

“Puan almamız lazım”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın, yarın Hacettepespor’la oynayacakları maçı kazanmak için oynayacaklarını belirtirken, “Mutlaka puan almamız gerekiyor” dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:36
“Puan almamız lazım”

Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve son 2 maçta geriye düşmelerine rağmen reaksiyon gösterip kazandıklarına dikkat çeken Oğuzhan Yalçın, “Sekiz günde üç maç periyodundaki iki maçı kazandık. Hacettepespor maçını da kazanarak zirve yarışındaki iddialı konumumuzu korumayı hedefliyoruz.

Futbolda yenilmemek ve geriye düşünce tepki göstermek çok önemli. Biz bunu son iki maçımızda gösterdik. Hem Zonguldak Kömürspor, hem de Başkent Akadimi maçlarında yenik duruma düşmesine rağmen reaksiyon gösterip kazandık. Şu anda iyi bir konumdayız. Hedefimiz doğrultusundaki potada yerimizi korumamız lazım. Bu yüzden, her maçta olduğu gibi Hacettepe karşısında da öncelikli hedefimiz olan kazanmak için oynayacağız.

Hacettepe son iki maçında 4 puan aldı. Bulundukları konum kimseyi yanıltmasın. Genç ve mücadeleci bir takım, moralleri de yerinde. Bunun yanında saha dezavantajımız var. Çok kötü bir sahada oynayacağız. Bu yüzden, kesinlikle yenilmememiz ve puan almamız gerekiyor.

Bizim de moralimiz yerinde ve iyi bir hava yakaladık. Ankara’daki taraftarlarımızın da desteği ile sahadan istediğini alan taraf olarak ayrılacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
Sultanlar yeni sezona hazır
Sultanlar yeni sezona hazır
Osmancık seri peşinde
Osmancık seri peşinde
Başkent’te puan avı
Başkent’te puan avı
Ali Koçak ayrıldı!
Ali Koçak ayrıldı!
1.Küme’nin statü ve fikstürü onaylandı
1.Küme’nin statü ve fikstürü onaylandı
Eren Tokat ilk golünü attı
Eren Tokat ilk golünü attı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim