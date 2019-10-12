“Puan almamız lazım”

Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve son 2 maçta geriye düşmelerine rağmen reaksiyon gösterip kazandıklarına dikkat çeken Oğuzhan Yalçın, “Sekiz günde üç maç periyodundaki iki maçı kazandık. Hacettepespor maçını da kazanarak zirve yarışındaki iddialı konumumuzu korumayı hedefliyoruz.

Futbolda yenilmemek ve geriye düşünce tepki göstermek çok önemli. Biz bunu son iki maçımızda gösterdik. Hem Zonguldak Kömürspor, hem de Başkent Akadimi maçlarında yenik duruma düşmesine rağmen reaksiyon gösterip kazandık. Şu anda iyi bir konumdayız. Hedefimiz doğrultusundaki potada yerimizi korumamız lazım. Bu yüzden, her maçta olduğu gibi Hacettepe karşısında da öncelikli hedefimiz olan kazanmak için oynayacağız.

Hacettepe son iki maçında 4 puan aldı. Bulundukları konum kimseyi yanıltmasın. Genç ve mücadeleci bir takım, moralleri de yerinde. Bunun yanında saha dezavantajımız var. Çok kötü bir sahada oynayacağız. Bu yüzden, kesinlikle yenilmememiz ve puan almamız gerekiyor.

Bizim de moralimiz yerinde ve iyi bir hava yakaladık. Ankara’daki taraftarlarımızın da desteği ile sahadan istediğini alan taraf olarak ayrılacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)