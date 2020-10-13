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“Puan almamız gereken bir maç”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün İnegölspor’la oynayacakları maçta puan ya da puanlar almaları gerektiğini söyledi.

Spor 13.10.2020, 20:03
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“Puan almamız gereken bir maç”

Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini kaydeden Bahri Kaya, “İnşallah eksiksiz, tam kadro ile İnegölspor karşısına çıkacağız. Maç eksiği olan arkadaşlarımızın bir an önce adaptasyonu sağlaması ile birlikte mutlaka puan veya puanlarla dönmemiz gereken bir maça çıkacağız.

3 maçta 1 puan almış bir takımın hocası olarak çok üzüntülüyüm. Ancak şunu bilmeliyiz ki, hiçbir şey birden bire olmuyor. Biz üstüne koya koya gidiyoruz. Her geçen sürenin bizim lehimize işliyor. Camiamız bize destek vermeye devam etsin. İnanıyorum ki güzel günler çok yakında” şeklinde konuştu.

(Spor Serivisi)

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