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Provada gol yağmuru: 7-2

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü Gümüşhanespor’la deplasmanda oynayacağı maçın Çorum’daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Gümüşhane maçının provası niteliğindeki çift kalede Turuncu Takım Yeşil takımı 7-2 yendi.

Provada gol yağmuru: 7-2

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü Gümüşhanespor’la deplasmanda oynayacağı maçın Çorum’daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Gümüşhane maçının provası niteliğindeki çift kalede Turuncu Takım Yeşil takımı 7-2 yendi.

24 Ocak 2020 Cuma 00:13
Provada gol yağmuru: 7-2

TFF 2.Lig Beyaz Grupta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü Gümüşhanespor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı 20.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Sahada saat 13.30’da başlayan antrenmana izinli olan kaptan Kerem Çağatay dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma ile başlayan ve 5’e 2 ile devam eden antrenmanda teknik direktör Bahri Kaya çift kale maç öncesinde yarı sahada kanat varyasyonlarına yönelik hücum çalışması yaptırdı. Gol odaklı çalışmanın ardından çift kale maça geçildi.

Sahanın yer yer karla kaplı olması nedeniyle çift kale maç yarı sahada gerçekleştirildi. Teknik direktör Bahri Kaya, Yeşil Takımı Onur, Ertuğrul, Talha, Murat, Mehmetcan, Muhammed Çoban, Semih, Mert, Fatih, Şaban ve Mikail’den, Turuncu Takımı ise Reşat, Oktay, Osman, Mete, Nafican, Batuhan, Muhammed Rıdvan, Burak, Murathan, Kıvanç ve Volkan’dan oluşturdu. Kaya’nın, savunmanın göbeğinde Osman-Mete ikilisine görev vermesi dikkat çekerken, Mete’nin Gümüşhanespor maçında Osman’ın partneri olarak forma giymesi bekleniyor. Volkan, attığı 3 golle göz doldururken, Murathan güzel oyununu 2 golle süsledi.

Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri çift kalede fileler tam 9 kez havalandı. Turuncu Takım, Volkan (3), Murathan (2), Kıvanç ve Batuhan’ın golleriyle çift kale maçını 7-2 kazanırken, Yeşil Takımın gollerini Oktay (kendi kalesine) ve Mikail attı.

Çorum FK, çift kale ile birlikte Gümüşhanespor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar bugün sabah saatlerinde otobüsle Gümüşhane’ye hareket edecekler.

(Rıfat KARA)

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