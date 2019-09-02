Protokol ayakta alkışladı

Yeni Çorumspor’un 1922 Konyaspor’la cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçı izleyen protokol mensupları, karşılaşma bitiminde futbolcuları ayakta alkışladılar.

Yeni Çorumspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni Çorumspor’un ana sponsoru Ahlatcı Grub’un Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Ahmet Ahlatcı, Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve spor taban birliklerinin temsilcileri de şeref tribününden izlediler.

Yeni Çorumspor oldukça çekişmeli geçen maçı 37.dakikada Kıvanç Kaya’nın golüyle 1-0 kazanırken, protokol mensupları galibiyetten ötürü futbolcuları ayakta alkışladılar.

(Hüseyin AŞKIN)