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Pozitif sayısı 6’ya düştü!

Çorum Futbol Kulübü’nde son yapılan covid-19 test sonuçlarının ardından pozitif vaka sayısının 16’dan 6’ya düştüğü açıklandı.

Spor 17.11.2020, 19:31
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Pozitif sayısı 6’ya düştü!

Çorum Futbol Kulübü’nde bilindiği üzere ilk yapılan covid-19 test sonuçlarının ardından 3 teknik heyet, 13 futbolcu olmak üzere toplam 16 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. Önceki gün futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline ikinci testler yapıldı. Bu test sonuçlarının ardından vaka sayısının 16’dan 6’ya düştüğü duyuruldu.

Konu hakkında Çorum FK Sağlık Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ilk yapılan covid-19 test sonucu 13 futbolcu ve teknik heyetimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 16 Kasım Pazartesi günü kulübümüz tarafından Çorum Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 2.kez yapılan covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve teknik heyetimizden 3 kişinin, oyuncularımızdan ise 7 kişinin test sonucu negatif değer olarak sonuçlanmıştır. 6 oyuncumuzun ise PCR değerleri pozitif olarak devam etmektedir.

Test sonucu pozitif olan oyuncularımızın tedavileri ve izolasyon süreçleri tesislerimizde devam etmektedir” denildi.

(Spor Servisi)

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