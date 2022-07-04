Pony Ligi 10.Ayak At Yarışları Yalova’da yapıldı... Kaya ve Çeten ŞAMPİYON

Yalova Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Pony Ligi 10.Ayak At Yarışları 2-3 Temmuz tarihleri arasında Yalova’da yapıldı. Yalova Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcu katılırken, Çorum’u Atahan Atlı Spor Kulübü’nden 6 sporcu temsil etti. Yarışların ilk gününde Çorumlu sporculardan Hasan Kaya, Equfin Eğitim Seviyesi kategorisinde Sipirit isimli atı ile birinci olmayı başarırken, ikinci gün gerçekleşen yarışlarda ise bir diğer Çorumlu sporcu Ebrar Çeten, 40 cm engel atlama yarışlarında Sipirit isimli atı ile birinciliği elde etti.

Öte yandan Ebrar Çeten ilk gün yapılan 60 cm engel atlama yarışlarında dördüncülüğü elde ederken, Eylül Hira Atahan ise ilk gün yapılanEqufin Başlangıç Seviyesi kategorisinde yedinci, ikinci gün aynı kategoride altıncılığı elde etmeyi başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle şampiyon olan Çorumlu sporculara kupaları verildi.

(Rıfat KARA)

