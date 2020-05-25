Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
378.572
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2967
EURO
7.4186
Belediye, bayram eğlencesini vatandaşın ayağına götürdü
Belediye, bayram eğlencesini vatandaşın ayağına...
Şekerler drone ile havadan geldi
Şekerler drone ile havadan geldi
Sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı
Sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları...
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
Şehit yakınları bayramın ilk günü...

Polonya Futbol Federasyonundan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

Polonya Futbol Federasyonu (PZPN) Başkanı Boniek, 29 Mayıs'ta başlayacak liglerin seyircili oynanması için hükümetten talepte bulundu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:54
Polonya Futbol Federasyonundan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesine açıklamalarda bulunan Zbigniew Boniek, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz. Alışveriş merkezlerini, berberleri, restoranları, park ve bahçeleri açtığımızdan beri statları da açabileceğimiz fikri geliyor aklıma." ifadesini kullandı.

Tribünlerin tamamen dolmasını istemediklerini ve statlara en fazla 999 taraftarın alınabileceğini aktaran Boniek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz bununla alakalı kuralları içeren özel bir program hazırladı. Bu projeyi Başbakan Mateusz Morawiecki'ye sundum. Eğer kabul edilirse ligleri seyircili bitireceğiz. 1000'e yakın taraftarın sponsorları tekrar statlara çekeceğini düşünüyorum. Ama şu anda en önemli şey güvenliğimiz. Hazırladığımız projenin yeterli gereklilileri taşıdığına inanıyorum."

Boniek, projede, stada gelen taraftarların ateşlerinin ölçülmesi, maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konularının öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Polonya Birinci Futbol Ligi'nin (Ekstraklasa), 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

AA

İlgili Haberler
Onur Tekin ameliyat olacak
Onur Tekin ameliyat olacak
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı
Ali Güneş Osmanlıspor’da
Ali Güneş Osmanlıspor’da
“HAYALİM SÜPER LİG”
“HAYALİM SÜPER LİG”
Evde kal, sporla kal
Evde kal, sporla kal
“Korona futbola çok ağır bir darbe vurdu”
“Korona futbola çok ağır bir darbe vurdu”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim